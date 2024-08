Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. August 2024

Namenstag

Pontianus, Kassian, Hippolyt, Ludolf, Wigbert

Historische Daten

1999 - Steffi Graf erklärt auf einer Pressekonferenz in Heidelberg ihren sofortigen Rücktritt vom Profi-Tennissport.

1989 - Die Botschaft der Bundesrepublik in der ungarischen Hauptstadt Budapest wird geschlossen, nachdem die Zahl der dort wartenden ausreisewilligen DDR-Bürger 180 überstiegen hat.

1979 - Das Frachtschiff "Cap Anamur" einer von Rupert Neudeck gegründeten Hilfsorganisation erreicht das Südchinesische Meer und beginnt mit der Rettung vietnamesischer Flüchtlinge. Bis 1986 retten die Besatzungen des Schiffs mehr als 10.000 "Boat People".

1964 - In Großbritannien wird zum letzten Mal die Todesstrafe vollstreckt. Zwei Mörder werden in Manchester und Liverpool durch den Strang hingerichtet.

1961 - Volkspolizisten und Betriebskampfgruppen der DDR beginnen mit dem Bau der Berliner Mauer.

Geburtstage

1984 - James Morrison (40), britischer Popsänger ("You Give Me Something")

1971 - Heike Makatsch (53), deutsche Schauspielerin ("Margarete Steiff", "Die Affäre Semmeling", "Männerpension")

1971 - Moritz Bleibtreu (53), deutscher Schauspieler ("Elementarteilchen", "Knockin' On Heaven's Door", "Lola rennt")

1899 - Alfred Hitchcock, britisch-amerikanischer Filmregisseur ("Die Vögel", "Psycho"), gest. 1980

Todestage

1999 - Ignatz Bubis, deutscher Politiker, Verbandsfunktionär und Immobilienmakler, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland 1992-1999, geb. 1927