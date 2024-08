Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. August 2024

Namenstag

Donald, Klara, Susanna

Historische Daten

1999 - Eine totale Sonnenfinsternis über Europa zieht Millionen von Menschen in ihren Bann. In Deutschland setzt die Verdunkelung um kurz vor 12.30 Uhr im Saarland ein. Wenige Minuten später wird es in Stuttgart und in München dunkel.

1984 - Weltweites Aufsehen erregt ein Scherz von US-Präsident Ronald Reagan während einer Mikrofonprobe, bei der er einen Angriff auf die Sowjetunion ankündigt: "Wir beginnen in fünf Minuten mit der Bombardierung."

1904 - In Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) werden die aufständischen Herero von deutschen Soldaten in der Schlacht am Waterberg geschlagen und in die Wüste getrieben, wo Zehntausende an Hunger und Durst sterben.

1899 - Nach siebenjähriger Bauzeit wird der Dortmund-Ems-Kanal durch Kaiser Wilhelm II. dem Verkehr übergeben. Er verbindet das Ruhrgebiet mit der Nordsee im Bereich der Emsmündung.

1804 - Der römisch-deutsche Kaiser Franz II. wird als Franz I. Kaiser von Österreich. Er reagiert damit auf die Ankündigung Napoleons, sich in Frankreich zum Kaiser krönen zu lassen.

Geburtstage

1954 - Joe Jackson (70), britischer Sänger, Komponist und Pianist ("Look Sharp")

1944 - Frederick W. Smith (80), amerikanischer Unternehmer, Gründer des Logistik-Konzerns Federal Express (FedEx)

1944 - Güney Dal (80), türkischer Schriftsteller ("Eine kurze Reise nach Gallipoli", "Teestunden am Ring")

1939 - Pit Knorr (85), deutscher Satiriker und Schriftsteller, Mitbegründer der Satirezeitschrift Titanic

Todestage

2014 - Robin Williams, amerikanischer Schauspieler ("Good Morning, Vietnam", "Mrs. Doubtfire"), geb. 1951