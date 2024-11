Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. November 2024

Namenstag

Johannes, Justus, Leo

Historische Daten

2023 - Nach 54 Jahren stürmen die Beatles mit dem Song "Now And Then" wieder an die Spitze der Charts. Die zwei noch lebenden Beatles, Paul McCartney und Ringo Starr, hatten das Lied mithilfe technischer Neuerungen aus früheren Aufnahmen fertiggestellt.

2019 - Der türkischstämmige Grüne Belit Onay gewinnt mit 52,9 Prozent die Stichwahl zum Oberbürgermeisteramt von Hannover. Mehr als 70 Jahre hatten SPD-Politiker die niedersächsische Landeshauptstadt regiert.

1974 - Terroristen der "Bewegung 2. Juni" ermorden den Berliner Kammergerichtspräsidenten Günter von Drenkmann. Am Tage zuvor war der Baader-Meinhof-Untersuchungshäftling Holger Meins nach achtwöchigem Hungerstreik gestorben.

1969 - Die erste Folge der "Sesamstraße" wird im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt.

1944 - In Köln werden 13 Bürger - unter ihnen sechs Jugendliche - ohne Gerichtsurteil öffentlich gehängt. Die Jugendlichen gehörten zu den "Edelweißpiraten", einer oppositionellen Jugendgruppe, die sich nicht an die Nationalsozialisten anpassen wollte.

Geburtstage

1969 - Jens Lehmann (55), deutscher Fußballer, Torwart, 61 Länderspiele, Deutscher Meister mit Borussia Dortmund 2002, englischer Meister mit FC Arsenal 2004, UEFA-Cup-Sieger mit Schalke 1997

1959 - Mackenzie Phillips (65), amerikanische Schauspielerin ("American Graffiti")

1944 - Tim Rice (80), britischer Musical- und Filmmusiktexter (Musical-Texte: "Evita", "Jesus Christ Superstar", "Chess", Filmmusiktexte: "Der König der Löwen", "Aladdin")

1759 - Friedrich Schiller, deutscher Dichter ("Die Räuber", "Kabale und Liebe", "Don Carlos", "Wallenstein", "Maria Stuart", "Wilhelm Tell"), gest. 1805

Todestage

2009 - Robert Enke, deutscher Fußballer, Torwart bei Hannover 96 2004-2009, acht Länderspiele für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, geb. 1977