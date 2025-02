Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. März 2025

Namenstag

Albin, David, Teresa

Historische Daten

2015 - Die Sudetendeutsche Landsmannschaft fordert nicht länger die Rückgabe der früheren Heimat in der heutigen Tschechischen Republik. Das beschließt die Bundesversammlung des Vertriebenenverbandes.

2000 - Die Fernseh-Sendung "Big Brother" startet auf RTL II. Die TV-Reihe war im Vorfeld von Politikern und Medienexperten heftig kritisiert worden.

1950 - In London wird Klaus Fuchs wegen Geheimnisverrat verurteilt. Der 1933 emigrierte deutsche Atomphysiker war am englisch-amerikanischen Atombombenprojekt beteiligt und hatte in den 40er Jahren Informationen darüber an die Sowjetunion übermittelt. Nach neunjähriger Haft wird er 1959 in die DDR abgeschoben.

1815 - Napoleon kehrt aus der Verbannung von der Insel Elba zurück und landet an der Südküste Frankreichs. Am 20. März trifft er in Paris ein, wo seine "Herrschaft der Hundert Tage" beginnt.

1565 - Portugiesen gründen an der Guanabara-Bucht in Südamerika die Stadt Rio de Janeiro, heute mit rund sieben Millionen Einwohnern nach São Paulo die zweitgrößte Stadt Brasiliens.

Geburtstage

1985 - Andreas Ottl (40), deutscher Fußballer (FC Bayern München 2005-2011)

1955 - Denis Mukwege (70), kongolesischer Arzt, Friedensnobelpreisträger 2018, Gründer und Leiter des Panzi-Hospitals in Bukavu in der Demokratischen Republik Kongo

1945 - Tom Segev (80), israelischer Historiker und Publizist ("Die siebte Million", "Es war einmal ein Palästina", "1967")

1810 - Frédéric Chopin, polnischer Komponist und Pianist, gest. 1849

Todestage

2020 - Ernesto Cardenal, nicaraguanischer Schriftsteller und Befreiungstheologe, von der katholischen Kirche suspendierter Priester, Kulturminister 1979-1987, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1980, geb. 1925