Kalender steht: Reform-Saison startet in Australien - Premiere in Madrid

Reform-Saison startet in Australien - Premiere in Madrid

Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Es werden wieder 24 Rennen. Imola ist raus, dafür soll zum ersten Mal in Madrid gefahren werden. Los geht es wegen des Ramadans erneut nicht in Bahrain.











London - Die Formel 1 startet ihre große Reform-Saison im kommenden Jahr wegen des muslimischen Fastenmonates Ramadan nicht in Bahrain. Los geht es stattdessen auf dem Albert Park Circuit von Melbourne mit dem Großen Preis von Australien. Der erste von erneut 24 Grand Prix' 2026 ist für den 8. März geplant, eine Woche später soll in Shanghai gefahren werden, am 29. März im japanischen Suzuka.