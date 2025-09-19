Kalender aus Waiblingen: In diesem Pin-up-Kalender tragen alle Models Pelz

Der Fotograf Thomas Renz aus Waiblingen hat einen besonderen Pin-up-Kalender für das Jahr 2026 gemacht. Alle Models tragen Pelz – und werben gleichzeitig für eine gute Sache.
Thomas Renz ist voll des Lobes für die Models, die für seinen neuen Kalender posiert haben. „Sie sind einfach fotogen“, sagt der Fotograf aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Manche schauen selbstbewusst direkt in die Kamera, andere hat er im Profil abgelichtet. Die Besonderheit: Für den Kalender im A-2-Format haben ausschließlich Models mit Pelz posiert. Die Farbpalette reicht dabei von Blütenweiß über Karamellfarben bis zu Dunkelbraun und Schwarz. Manche tragen ihr Haar glatt, andere in wilden Locken.