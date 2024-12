1 Am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg wurde eine alte Grabanlage der Kelten entdeckt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Conny Pokorny

Archäologen machen einen spektakulären Fund. In Südbaden im Kreis Biberach entdecken sie eine über 2.000 Jahre alte Anlage mit Gräbern.











Link kopiert



Archäologen haben am Kaiserstuhl eine im Südwesten einzigartige frühkeltische Grabanlage entdeckt. „Vergleichbare Grabanlagen sind in Baden-Württemberg bislang nicht bekannt“, berichtete das Regierungspräsidium Stuttgart mit Blick auf den Fund in Endingen im Kreis Emmendingen.