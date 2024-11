Kaiserpinguine Australien: Vogel Tausende Kilometer von daheim gestrandet

1 Gus – so der Name des Pinguins – wurde erst einmal gewogen. Er war nach seiner kräftezehrenden Reise ziemlich abgemagert. Foto: dpa/Miles Brotherson

Diesen Moment werden einige Badegäste in Australien wohl nicht vergessen: Plötzlich steigt ein Kaiserpinguin aus der Antarktis aus dem Wasser. Eine Weltneuheit, sagen Experten. Aber wie kam es dazu?











3400 Kilometer: Das ist in etwa so weit wie von Stuttgart nach Bagdad im Irak – Luftlinie wohlgemerkt. Soweit ist ein Kaiserpinguin offenbar geschwommen, der vor Kurzem an einem Strand in Australien aufgetaucht ist. Das Tier ist zu einer kleinen Sensation geworden. Denn seine Reise ist außergewöhnlich.