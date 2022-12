Stuttgart-Mitte 34-Jähriger wird an Imbiss ausgeraubt

Ein 34-Jähriger will in der Nacht auf Sonntag an einem Imbiss etwas zu Essen kaufen. Er hält deshalb bereits seinen Geldbeutel in der Hand, als zwei Unbekannte dazustoßen. Einer der Männer entreißt dem Opfer das Portemonnaie.