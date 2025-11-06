Kaiser-Juwelen: Habsburger lüften Geheimnis um wertvolle Schmucksammlung

Nach Jahrzehnten im Verborgenen werden legendäre Juwelen der Habsburger erstmals gezeigt. Warum der Schmuck in Kanada landete, und warum Kaiser-Witwe Zita das Geheimnis so lange bewahren ließ.
Quebec/Wien - Wertvolle Schmuckstücke der Habsburger sollen nach jahrzehntelangem Versteck in Kanada wieder ans Licht der Öffentlichkeit gebracht werden. Mitglieder der ehemaligen österreichischen Kaiserdynastie hatte die historisch bedeutenden Juwelen 1940 auf der Flucht vor den Nationalsozialisten nach Quebec gerettet, wie die Familie Habsburg durch eine Beratungsfirma mitteilte.