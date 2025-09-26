Kai Pflaume als Wachsfigur bei Madame Tussauds

Moderator und Publikumsliebling Kai Pflaume wurde mit einer Wachsfigur gewürdigt. Seinen Doppelgänger können die Fans in Berlin bestaunen.
Kai Pflaume (58) gibt es jetzt doppelt: Im Madame Tussauds in Berlin wurde der beliebte Moderator mit einer Wachsfigur geehrt. Sein Ebenbild aus Wachs hat im Setting seiner "Klein gegen Groß"-Sendung Platz gefunden und trägt einen Anzug mit Krawatte. Denn so kennt man den Moderator, der zu seinen Auftritten vor der Kamera stets bestens gekleidet ist. Zu den Details seiner Figur gehört neben dem Outfit etwa auch die fehlende Fingerkuppe seines rechten Zeigefingers.