„Sparen ja, aber nicht am Journalismus": der SWR-Intendant Kai Gniffke

Wie tief stecken die Öffentlich-Rechtlichen in der Krise? Die eigentlich fest eingeplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent ist politisch gescheitert, das Verfassungsgericht muss nun entscheiden. Der SWR-Intendant Kai Gniffke warnt vor den Folgen.









Stuttgart - Wie tief stecken die Öffentlich-Rechtlichen in der Krise? Die eigentlich fest eingeplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags war politisch nicht durchsetzbar, jetzt muss das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheiden. Der SWR-Intendant Kai Gniffke erläutert, was das für Folgen hat.