US-Influencer löst Polizei-Großeinsatz in New York aus

1 US-Influencer Kai Cenat steht Ärger ins Haus. Foto: imago/ZUMA Wire

Der Internet-Star Kai Cenat hat durch eine unbedachte Aktion für einen Großeinsatz mit über 1.000 Polizisten in New York gesorgt. Dem Influencer drohen nun juristische Konsequenzen.









Mit einer zuvor im Internet angekündigten Aktion hat der US-amerikanische Internet-Star Kai Cenat (21) für Chaos, einen Polizei-Großeinsatz sowie mehrere Festnahmen gesorgt. Der erfolgreiche Influencer hatte seine zahlreichen Fans dazu aufgerufen, ihn am Freitag (4. August) am Union Square Park im New Yorker Stadtteil Manhattan zu treffen. Neben seiner Anwesenheit versprach er dort auch diverse Geschenke, etwa Spielekonsolen, an seine Anhängerinnen und Anhänger zu verteilen.