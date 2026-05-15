Für den Einzug ins Halbfinale nehmen die neun Models einiges in Kauf. Nach einem überraschenden Umstyling treten sie beim finalen Catwalk allesamt oben ohne an: mit Glatze. Zudem geht es um ihr erstes Magazin-Cover. Für ein Model, das die Staffel geprägt hat wie kein anderes, endet die "GNTM"-Reise.
Dieses Umstyling hat es in sich. Der Kampf ums Halbfinale bei "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) gerät zur haarigen Angelegenheit. Kurz vor dem finalen Catwalk verpasst Heidi Klum (52) allen Models eine Glatze. Zuvor konkurrieren sie um eine der höchsten Ehren jedes Models: ihr Foto auf einem Magazin-Cover. Beim letzten Casting dieser Staffel winkt ein lukrativer Kampagnen-Job. Am Ende muss Heidi von einem Model Abschied nehmen, das die Staffel geprägt und die Zuschauer polarisiert hat wie kaum ein anderes.