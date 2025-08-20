Kafkas vegetarisches Kochbuch: Was eine Stuttgarter Ärztin und Denis Scheck über Kafka herausgefunden haben

Als hätten Ottolenghi und Jamie Oliver ein vegetarisches Kochbuch verfasst: Eva Gritzmann und Denis Scheck haben Kafkas kulinarisches Erbe neu entdeckt.
Franz Kafka schwitzte im Sanatorium, turnte nackt in Freien und kaute jeden Bissen 42 Mal – doch seine eigentliche Leidenschaft lag zwischen Kohlrabi-Pudding und gefülltem Sellerie. Die Stuttgarter Ärztin Eva Gritzmann und der Literaturkritiker Denis Scheck haben eine verblüffende Seite des Autors entdeckt: Der angeblich verkopfteste Dichter der Moderne war am Esstisch erstaunlich zeitgemäß.