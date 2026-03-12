Kaffkiez in Stuttgart: „Wir waren nie eine Band, die das im großen Stil machen wollte“

Kaffkiez spielen am 9. April in Stuttgart – und hätten fast nie existiert. Sänger Johannes über den Song, der alles änderte und warum das Cann für ihn eine besondere Bedeutung hat.
Es sollte eigentlich der letzte Song werden. Eine Schülerband, die sich auflösen wollte, weil der große Durchbruch auf sich warten ließ und keiner mehr so richtig Zeit hatte. Also gingen Kaffkiez ein letztes Mal ins Studio, nahmen „Nie allein“ auf – und plötzlich lief alles anders. Heute spielen die fünf Jungs aus Bayern in ausverkauften Hallen, stehen auf großen Festivalbühnen und leben im Tourbus. Vor ihrem Auftritt in Stuttgart am 9. April haben wir mit Sänger Johannes Eisner gesprochen.