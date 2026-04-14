Seit Januar stehen Victoria Swarovski und Michael Ostrowski als ESC-Moderatoren fest. Jetzt gab der ORF bekannt, dass Radiomoderatorin Emily Busvine sie als Green-Room-Host unterstützt.
Für den Eurovision Song Contest 2026 in Wien steht nun das gesamte Moderationsteam fest. Wie der ORF in der "FM4 Morning Show" verkündete, wird Radiomoderatorin Emily Busvine die Kandidatinnen und Kandidaten nach ihren Auftritten im Green Room empfangen - in einem ganz besonderen Ambiente. Der Raum verwandelt sich in diesem Jahr in ein Wiener Kaffeehaus.