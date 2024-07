Lust auf köstlichen Kaffee und leckeren, veganen Kuchen in Stuttgart? Von aromatischem Espresso bis hin zu kunstvollen Torten - diese Cafés bieten eine breite Palette an veganen Genüssen, die sowohl Veganer als auch Nicht-Veganer begeistern.

Stuttgart, die pulsierende Hauptstadt Baden-Württembergs, hat nicht nur viel zu bieten, wenn es um Kultur und Geschichte geht, sondern auch in Sachen kulinarischer Genüsse. Besonders für alle Kaffeeliebhaber und Naschkatzen gibt es eine reiche Auswahl an Cafés, die mit ihren Kaffee- und Kuchenspezialitäten Gäste faszinieren. Doch welche Cafés sind vegan und was steht auf den Speisekarten?

Isabella Glutenfreie Pâtisserie: Vegane Leckereien

Seit 2014 gibt es die Isabella Glutenfreie Pâtisserie in Düsseldorf, die 2022 von der Zeitschrift „Der Feinschmecker“ zu einem der besten Cafés Deutschlands gewählt wurde. Nach und nach eröffenten immer mehr Cafés in unterschiedlichen Städten wie Hamburg und Stuttgart. An den zwei Standorten in Stuttgart, in der Calwer Straße 48 und Eduard-Breuninger-Straße 5, werden nicht nur glutenfreie Leckereien, sondern auch viele vegane Optionen angeboten, die handgemacht sind. Das Café achtet dabei besonders auf die Auswahl regionaler Produkte mit guter Qualität.

Das Menü ist aufgeteilt in Specials, Getränke und Speisen. Wenn man in den Seiten der Specials blättert, findet man vegane Sorbets in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie zum Beispiel exotische Mango und Zitronengras. Für Iced Coffee Liebhaber gibt es Iced Cappuccino, Iced Café au Lait und mehr mit Hafermilch oder Mandeldrink – auch ohne Koffein erhältlich.

Die Getränkeauswahl reicht von Kaltgetränken wie Wasser, Limonaden und Säften bis hin zu leckeren Bio-Smoothies in den ausgefallenen Geschmäckern New Vanilla mit Banane, Grünkohl, Cashew und Ingwer oder auch Amazing Açaí mit Banane, Sauerkirsche, Dattel, Kokosmus und mehr. Zudem stehen selbstverständlich auch Heißgetränke wie Kaffee und Tee zur Auswahl.

Bis 14 Uhr dürfen sich hungrige Gäste auf ein veganes Frühstück, sei es eine Variation mit Hummus und Bio-Marmelade oder vegane Käsevariationen, für unter 15 Euro freuen. Bis 14 Uhr gibt es außerdem veganes hausgemachtes Granola mit Kokos-Cranberry oder Pekannuss oder Bowls mit einer Menge an frischen Früchten, Chiasamen und weiteren Toppings. Wenn es schnell gehen muss, kann man sich ein veganes Sandwich an der Theke kaufen.

Und das ist noch nicht alles: Die Isabella Glutenfreie Pâtisserie bietet Kuchen und Törtchen an, die laktosefrei, milchfrei oder auch vegan sind. Die glutenfreien Optionen sind auch zuckerfrei. Außerdem gibt es wechselnde Sorten an Macarons, die ohne künstliche Farbstoffe hergestellt und mit leckerer Ganache gefüllt sind sowie eine Auswahl an glutenfreien, veganen Schokoladen, Plätzchen und Gebäck.

kuchenliebe Stuttgart für Veganer und Nicht-Veganer

Kuchenliebe ist der ideale Ort für alle Kuchenliebhaber. Die Inhaberin Astrid Christ machte 2017 ihren Traum wahr und eröffnete in Stuttgart Mitte das Café kuchenliebe am Wilhelmsplatz 7. Mittlerweile gibt es zwei Standorte in Stuttgart, das zweite Café befindet sich in der Schwabstraße 24. Dort können sich Gäste von montags bis sonntags von elf bis 17 Uhr neben klassischen Leckereien auch auf vegane Desserts freuen, die mit hochwertigen Zutaten selbst gebacken werden.

Zum Frühstück kann man in diesem Café auf Birchermüsli und Brioche bestellen – selbstgemacht! Auf der Karte stehen außerdem viele verschiedene Kuchen mit Apfel, Karamell, Schokolade und mehr.

Im Café lässt sich exklusiver Kaffee genießen, bei welchem die Bohnenmischung sorgfältig geröstet wird. Die Kaffeekarte umfasst alle erdenklichen Kaffee-Spezialitäten, sei es Espresso, Café Crema, Cappuccino, Latte Macchiato oder Cortado. Diese kann man wahlweise mit laktosefreier, Soja-, Kokos-, Mandel- oder Hafermilch bestellen. Doch das ist nicht alles – im Sortiment finden sich auch frisch zubereitete Tees und heiße Schokoladen.

Café DA – Süße Leckereien

Das Café DA verwöhnt in einer einladenden Umgebung in der Brennerstraße 29 mit Frühstück, hausgemachten Kuchen, Torten, sowie Kaffee- und Teespezialitäten. Gäste finden hier dienstags bis donnerstags von zwölf bis 18 Uhr sowie freitags und samstags von zehn bis 18 Uhr eine Auswahl an klassischen, veganen und glutenfreien Köstlichkeiten.

Die veganen Optionen, die hier auf der Speisekarte stehen, sind beispielsweise Rote-Beete-Gorgonzola-Quiche, Spargel-Rucola-Suppe sowie leckere Kuchen und Torten. Von klassischer Schoko-Erdbeer-Torte bis hin zu Variationen wie Zitronen-Mohn-Torte – die Gäste finden, wonach sie suchen.

Dazu lässt sich ein leckerer Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen, Tee, Limonade, Cold Brew oder ein Smoothie genießen.

Energetic Life Restaurant – 100 Prozent vegan

In der Schulstraße 8 bietet das Energetic Life Restaurant nicht nur eine breite Palette an veganen Gerichten, sondern auch herrlichen Kuchen und Desserts. Das Restaurant verwendet für ihre vitamin- und proteinreichen Kreationen frische, regionale Zutaten, die in den köstlichen Kreationen zum Ausdruck kommen.

Von Montag bis Sonntag gibt es von zehn bis 22 Uhr eine große Auswahl an Bowls, Tacos und Sandwiches zum Frühstück und Burger und Salate zu Mittag. Weiter geht es mit dem Nachtisch. Hier dürfen sich die Gäste auf einen Orangen-Käsekuchen mit Mandelquark und Kokossahne oder einem Pinky Beerentraum mit Datteln und essbaren Blüten und viele weitere Leckereien freuen.

Wer durstig ist, muss sich im Energetic Life keine Gedanken machen, sondern lediglich den persönlichen Favoriten aus der breiten Auswahl herauspicken: zahlreiche Kaffeevariationen und Tees, Schorlen, Softdrinks, hausgemachte Bio-Limonaden und Smoothies stehen auf der Speisekarte.

kaek – Vegane Pâtisserie

Wer auf der Suche nach exquisiten veganen Pâtisserien ist, sollte die Kreationen von kaek probieren. Hier findet man eine verlockende Auswahl an veganen Gebäckstücken und Torten, die nicht nur köstlich, sondern auch kunstvoll gestaltet sind.

Die Geschäftsführerin Jacinta Noëlle Talmon Gros möchte mit pflanzlichen Zutaten süße Genussmomente kreieren, die frei von Gluten und raffiniertem Zucker sind. Darunter fällt unter anderem ein veganes Himbeertörtchen, Tonka-Karamell-Törtchen, Maracuja-Törtchen, Blutorangen-Feigen-Tarte oder selbstgemachtes Eis. Dafür verwendet das Team reifes Obst, Nüsse, Schalenfrüchte und mehr.

Diese Leckereien von kaek finden Gäste in der Tagesbar wyld am Rosenbergplatz 1.

Fazit: Stuttgart hat eine vegane Café-Szene, die mit ihren Kaffee- und Kuchenspezialitäten sowohl Einheimische als auch Besucher begeistert. Egal, ob man glutenfrei, gesundheitsbewusst oder einfach nur genussvoll essen möchte, im Kessel gibt es für jeden Geschmack das passende Café.

