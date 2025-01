Kaffee aus der Kapsel: Neuer Werbespot mit George Clooney

George Clooney (63) begibt sich auf Spurensuche nach den gestohlenen Kaffeekapseln. Für den neuen TV-Werbespot von Nespresso verwandelt sich der Schauspieler in einen Detektiv und ermittelt wie einst der legendäre Hercule Poirot in einem luxuriösen Zug - inklusive Trenchcoat, Hut und Schnauzer.

Starbesetzung im Nespresso-Spot

Die Geschädigte in dem mysteriösen Clip: eine reiche Erbin, gespielt von Camille Cottin (46). Ihre Kaffeekapseln wurden geraubt - ein Fall für "Detective George". Die französische Schauspielerin hat bereits in einem früheren Nespresso-Spot mitgespielt und kennt sich daher in der Materie bestens aus. Aber auch das elegante Krimi-Genre ist ihr vertraut: Erst kürzlich spielte sie im Poirot-Krimi "A Haunting in Venice" (2023).

Ihre diebischen Gegenspielerinnen werden von Eva Longoria (49) als Küchenchefin und Kim Go-eun (33) als Sous-Chefin verkörpert. "Es war das erste Mal, dass ich mit meiner langjährigen Freundin Eva gearbeitet habe. Sie und Kim bildeten das perfekte kulinarische Duo, um mich zu überlisten", schwärmt Clooney in der Pressemitteilung. Doch die Freundschaft soll ihm bei den knallharten Ermittlungen nicht im Weg stehen: Wer hat die begehrten Nespresso-Kapseln geklaut - und ist vielleicht doch alles ganz anders, als es scheint?

Eva Longoria ist jetzt "Teil der Familie"

Auch Eva Longoria freut sich sehr über das erste gemeinsame Projekt mit ihrem Schauspielkollegen: "Der Dreh dieser Kampagne war eine riesige Freude, dank des humorvollen Drehbuchs und der tollen Chemie zwischen uns." Werbespots von Nespresso seien immer "ikonisch" - umso glücklicher ist der "Desperate Housewives"-Star, "jetzt ein Teil der Familie zu sein".

Am 15. Januar feiert der 60-sekündige Spot, der in den Cinecittà Studios in Rom gedreht wurde, seine TV-Premiere.