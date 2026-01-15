All-you-can-eat mit Käsespätzle und Kaiserschmarrn: Wir haben im Dezember getestet, wie das boomende Sonntagsangebot des Leonberger Brauhauses Brow bei den Gästen ankommt.
„Es ist erstaunlich, wie viel die Leute essen können“, erzählt Max Speyer, Küchenchef des Brow am Leonberger Bahnhof. „Letzten Sonntag haben wir rund 110 Kilo Spätzle für 300 Personen zubereitet, also fast 400 Gramm pro Kopf, Käse nicht mit einberechnet.“ Seit November findet in dem modernen Brauhaus jeden Sonntag ein All-you-can-eat mit Käsespätzle und Kaiserschmarrn statt.