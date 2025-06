Käsekuchen, Zwiebel, Bananensplit: In dieser Rutesheimer Manufaktur entstehen verrückte Bonbon-Sorten

9 Bonbon gefällig? Bei Sonja und Steffen Gußmann gibt es neben den Sorten Himbeere und Apfel auch Käsekuchen oder Spaghetti-Eis. Foto: Simon Granville

Sonja und Steffen Gußmann produzieren in ihrer Küche handgemachte Bonbonkreationen – auch in verrückten Geschmackssorten. Mit ihrer Manufaktur haben sie sich einen Traum erfüllt.











Steigt man im Haus von Sonja und Steffen Gußmann in den Keller hinab, offenbart sich hier ein süßes Wunderland: Im Regal stapeln sich Gläser voller bunter Bonbons in sanftem Orange, sattem Rot oder leuchtendem Weiß, in der Luft liegt der Duft von fruchtiger Himbeere und cremigem Kaffee. In der Kochnische brodelt schon die nächste Ladung Zucker, die Sonja Gußmann stetig rührt. Gleich daneben steht ihr Mann bereit, ausgerüstet mit hitzebeständigen Handschuhen.