Die Käsberghalle in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) hat viele Wehwehchen. Deshalb soll sie saniert und um eine Vereins-Gaststätte erweitert werden. Knackpunkt ist die Finanzierung.
Der Bau der Käsberghalle war Anfang der 1980er-Jahre ein Politikum in Mundelsheim. Die Diskussionen schaukelten sich hoch, am Ende musste sogar ein Bürgerentscheid abgehalten werden. Heute ist die Mehrzweckhalle kaum noch aus dem Gemeindeleben wegzudenken. Sie ist unter anderem Heimat der örtlichen Handballer und Veranstaltungsort für Konzerte und Feiern. Allerdings steht die Kommune im Hinblick auf die Halle auch jetzt wieder vor einer wegweisenden Frage: soll das in die Jahre gekommene Gebäude generalsaniert werden oder nicht?