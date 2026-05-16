Drake spricht auf seinem neuen Studioalbum "Iceman" sehr persönliche Themen an: Der Rapper macht in einem Song die Krebsdiagnose seines Vaters öffentlich.
Drake (39) hat auf seinem neuen Album "Iceman" enthüllt, dass sein Vater Dennis Graham an Krebs erkrankt ist. Am Ende des Songs "Make Them Cry" rappt er: "Mein Vater hat gerade Krebs, wir kämpfen uns durch die einzelnen Stadien. Glaub mir, es gibt vieles, womit ich mich lieber beschäftigen würde. Wirklich. Und diesmal - wenn du willst, dass ich tiefer gehe, erkläre ich es gern."