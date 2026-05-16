Drake spricht auf seinem neuen Studioalbum "Iceman" sehr persönliche Themen an: Der Rapper macht in einem Song die Krebsdiagnose seines Vaters öffentlich.

Drake (39) hat auf seinem neuen Album "Iceman" enthüllt, dass sein Vater Dennis Graham an Krebs erkrankt ist. Am Ende des Songs "Make Them Cry" rappt er: "Mein Vater hat gerade Krebs, wir kämpfen uns durch die einzelnen Stadien. Glaub mir, es gibt vieles, womit ich mich lieber beschäftigen würde. Wirklich. Und diesmal - wenn du willst, dass ich tiefer gehe, erkläre ich es gern."

Abseits des Songs äußerte sich bislang weder Drake, bürgerlich Aubrey Drake Graham, noch sein Vater dazu. Schließlich ist die Musik noch ganz frisch: In der Nacht zum Freitag (15. Mai) veröffentlichte der Rapper überraschend drei Alben: "Iceman", "Habibti" und "Maid of Honour". Zum Release teilte sein Vater ein Foto auf Instagram, auf dem sie sich umarmen. "Der 'Ice Man' und der 'Nice Man' machen einfach ihr Ding, versteht das nicht falsch", schrieb er dazu. Unter dem Post sammelten sich bereits zahlreiche Genesungswünsche.

Lange schwieriges Verhältnis zu seinem Vater

Drake hatte bereits auf früheren Alben über seinen Vater gesprochen. Dabei stand häufig das lange komplizierte Verhältnis der beiden im Mittelpunkt. Der Rapper zeichnete in seinen Songs das Bild eines abwesenden Vaters. Drakes Eltern trennten sich, als er fünf Jahre alt war. Während er bei seiner Mutter in Toronto aufwuchs, lebte Dennis Graham in Memphis, wo Drake ihn im Sommer besuchte.

"Früher fuhren wir jeden Sommer 18 Stunden lang nach Memphis, und wir hörten abwechselnd seine Musik und meine Musik", erzählte Dennis Graham 2019 im Interview mit "Variety". Er ist selbst als Musiker aktiv und saß zeitweise für Rock'n'Roll-Ikone Jerry Lee Lewis (1935-2022) am Schlagzeug.