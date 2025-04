Kämpfe in Ostafrika: Britischer Außenminister nennt Gewalt in Darfur im Sudan „ethnische Säuberungen“

Britischer Außenminister nennt Gewalt in Darfur im Sudan „ethnische Säuberungen“

Kämpfe in Ostafrika

1 Im Sudan tobt ein blutiger Machtkampf – Millionen von Menschen sind deshalb auf der Flucht. Foto: dpa/Eva-Maria Krafczyk

Großbritannien fordert eine „dringende Deeskalation“ im Sudan. Bei Kämpfen zwischen der paramilitärischen RSF-Miliz und der sudanesischen Armee waren in den vergangenen Wochen hunderte Zivilisten getötet worden.











Der britische Außenminister David Lammy hat die Gewalt in der umkämpften sudanesischen Region Darfur verurteilt. Einige Taten rund um die belagerte Regionalhauptstadt Al-Faschir zeigten „Merkmale von ethnischen Säuberungen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommen“, erklärte Lammy am Donnerstag. Bei Kämpfen zwischen der paramilitärischen RSF-Miliz und der sudanesischen Armee waren in den vergangenen Wochen hunderte Zivilisten getötet worden.