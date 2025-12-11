Kämmerei-Chaos in Weil der Stadt: Ex-Bürgermeisterin wehrt sich gegen Vergleiche mit Weissach

Dass die Weissacher Verwaltung damals in Absprache mit dem Gemeinderat versucht habe, die Rückstände aus eigener Kraft aufzuarbeiten, bezeichnet Kreutel in einer Stellungnahme an unsere Zeitung „aus heutiger Sicht als mein Fehler“. Dennoch seien die Vorgänge in Weil der Stadt anders gelagert: „In Weissach gab es keine Rückstände bei den Steuererklärungen. Diverse mögliche öffentliche Zuschüsse wurden beantragt und entsprechend abgerechnet“, betont Kreutel, die mittlerweile für die FDP im Leonberger Gemeinderat sitzt. „Der Gemeinde ging es durchgehend finanziell gut bis sehr gut. Der „Schaden“, der der Gemeinde entstand, „umfasste zum weit überwiegenden Teil die Kosten für den externen Dienstleister“.