Kältebus fährt wieder: Erste Hilfe, wenn die Kälte gefährlich wird

Der DRK-Kältebus ist wieder im Einsatz, um Obdachlosen mit heißen Getränken und warmen Decken zu helfen. Wie kann man die Ehrenamtlichen unterstützen?
Für alle, die ein warm geheiztes Zuhause haben, sind die Schritte dorthin in der aktuellen Kälte zwar unangenehm, aber nicht bedrohlich. Anders sieht es für Menschen aus, die kein Obdach haben. Für sie ist der Wintereinbruch gefährlich. Deswegen ist der Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wieder gestartet. Die Ehrenamtlichen, die damit in der Stadt unterwegs sind, kümmern sich um Menschen, die auf der Straße leben.