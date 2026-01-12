Kälte: Warum wir frieren – und was gegen das Frösteln hilft

Fäuste ballen, Schultern hochziehen und trotzdem bibbern? Wie unser Körper auf Kälte reagiert – und wie man das Frösteln ein Stück weit verhindern kann.
Heidelberg - Heute schon gefröstelt? Ob beim Warten auf den Bus oder dem Spaziergang durch den Park: Wer dieser Tage in Deutschland unterwegs ist, kann dem Gefühl kaum entgehen. Aber was passiert beim Frieren eigentlich im Körper? "Wenn man in eine kältere Umgebung kommt, nimmt man ganz unbewusst eine Kauerhaltung ein. Man verkleinert die Oberfläche und verringert die Wärmeabstrahlung", erklärt Thomas Korff, Experte für Herz- und Kreislaufphysiologie von der Universität Heidelberg. Man stelle etwa die Beine enger zusammen, balle gegebenenfalls die Fäuste, halte die Hände enger am Körper und neige den Kopf.