1 Die Polizei fahndet nach einem Mann, der eine 27-Jährige im Kreis Ludwigsburg belästigt hat. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Eine 27-Jährige verrichtet hinter einem Klohäuschen ihre Notdurft, als plötzlich ein Mann vor ihr steht. Die Frau setzt sich zur Wehr, schnell kommt ihr ein Zeuge zur Hilfe.















Nach einem Übergriff auf dem Autobahnparkplatz Kälbling auf der Gemarkung von Steinheim/Murr (Kreis Ludwigsburg) ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen noch unbekannten Mann. Die Beamten sprechen von „einer sexuell motivierten Attacke“, die sich bereits am Freitag, 15. April, zugetragen habe.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 27 Jahre alte Frau gegen 23.30 Uhr auf dem Autobahnparkplatz an der A 81 in Richtung Heilbronn ihre Notdurft hinter einem Toilettenhäuschen verrichtet. Plötzlich stand ein Mann vor ihr, hielt sie fest und berührte sie unsittlich am Oberkörper. Das verdutzte Opfer setzte sich jedoch zur Wehr, ein noch unbekannter Zeuge eilte ihr letztlich zu Hilfe, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Er rannte in das angrenzende Waldgebiet.

Der Mann ist laut Polizei etwa 1,90 Meter groß und sportlich. Er hat einen Drei-Tage-Bart. Weitere Details sind nicht bekannt. Die 27-Jährige und der Mann, der ihr half, sprachen anschließend nicht miteinander. Die Polizei sucht nun aber insbesondere nach dem Zeugen. Er ist etwa 50 Jahre alt, hat ebenfalls einen Drei-Tage-Bart, wohl einen Bauchansatz, trug eine Lederjacke und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei unter 08 00 / 1 10 02 25 entgegen.