Käfer-Treff in Göppingen: „Käfer fahren ist wie ein Virus“

Wer Alexander Eckardt am Wochenende besuchen will, der trifft ihn in seiner Werkstatt im beschaulichen Sankt Gotthardt an. Dort schraubt der Vorsitzende des VW-Käfer-Teams Göppingen gerne und ständig an seinem Käfer, Baujahr 1979, 34 PS, herum. Er kann es einfach nicht lassen. „Käfer fahren ist wie ein Virus“, sagt er. Wenn es einen mal erwischt hat, komme man davon nicht mehr weg. Der Virus ist auch auf seinen Sohn Justin übergesprungen. Er hat den VW Käfer, den sein Vater 1989 gekauft hat, komplett generalüberholt.

Modelle ziehen zahlreiche Schaulustige an Der steht nun am Sonntag makellos neben rund 20 anderen herausgeputzten Käfern auf dem Marktplatz in Göppingen. In der Sonne blitzen die unterschiedlichen Modelle in allen Farben auf und ziehen zahlreiche Schaulustige an. Ab und an rollt ein weiterer heran und gesellt sich putzfein in Reih und Glied zu diesen Fahrzeugen, die einst das Straßenbild geprägt haben, heute aber Raritäten sind. So etwa der „Ovali“, Baujahr 1954, 30 PS, mit seinen ovalen Fenstern. Der ist mit einem „Winker“ als Blinker ausgestattet, der auf Knopfdruck ausklappt. Aber auch ein Brezelkäfer mit zweigeteilten Scheiben, ein Dickholmer, ein Cabriolet, ein Rennkäfer bis hin zum Mexiko-Käfer sind dabei. „Der Käfer ist ein Ding für sich“, so Alexander Eckardt. Man spürt ihm seine Leidenschaft an: „Jeder Käfer ist anders“.

VW-Käfer-Team Göppingen mit aktuell 85 Mitgliedern

An diesem Sonntag ist ein besonderer Jahrestag für das Käfer-Team. Denn vor genau 50 Jahren, am 26. April 1976, hat eine Clique von acht Käfer-Enthusiasten den Verein eintragen lassen. Heute ist das VW-Käfer-Team Göppingen der älteste regionale Typenclub Deutschlands und ist mit seinen aktuell 85 Mitgliedern auch einer der größten. Zum Jahrestag sind sie deshalb aus Esslingen, Aalen, Waiblingen, Stuttgart, Ulm und Tübingen ins „Zentrum Göppingen“ gekommen, um stolz ihre schicken Gefährte zu präsentieren. Manche sind schon seit Jahrzehnten Mitglieder, wie etwa Norbert Scheller, der schon seit 48 Jahren das Archiv des Vereins führt. Auch Markus Gehring aus Bad Boll ist schon seit mehr als 40 Jahren dabei. „Das Schöne daran ist die Käfer-Gemeinschaft und die gemeinsamen Ausfahrten. Damals wie heute, auch nach 50 Jahren, der Käfer fasziniert einfach“, findet Gehring.

Käfer-Team unterhält auch internationale Kontakte

Das Käfer-Team Göppingen ist befreundet mit anderen Gleichgesinnten wie etwa dem Käfer-Club Allgäu, den Bugfans aus Wörth an der Donau oder den Käferfreunden Hegau-Bodensee. Und auch international hält man Kontakt wie nach Österreich, Frankreich, Italien Belgien, Holland und in die Schweiz. „Es fühlt sich wie Familie an“, freut sich der Vorsitzende Eckardt.​

Internationales Käfer-Treffen im August

Käfer-Treffen

Seit dem Jahr 1979 organisiert das Käfer-Team alle zwei Jahre auf einer Wiese in Lenglingen bei Göppingen das internationale Käfer-Treffen. Dieses Jahr wird vom 14. bis 16. August das 50-jährige Bestehen des Käfer-Teams gefeiert, dazu werden rund 400 Fahrzeuge aus mehreren Ländern erwartet. ​

Attraktionen

Neben Käfer-Corso, Party, Livemusik und vielen weiteren Attraktionen gibt es bei einer Tombola als Hauptgewinn einen VW-Käfer zu gewinnen.