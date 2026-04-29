Käfer-Treff in Göppingen: „Käfer fahren ist wie ein Virus“

Das internationale Käfer-Treffen im August wirft seine Schatten voraus. Einen Vorgeschmack gab es jetzt auf dem Marktplatz in Göppingen.
Wer Alexander Eckardt am Wochenende besuchen will, der trifft ihn in seiner Werkstatt im beschaulichen Sankt Gotthardt an. Dort schraubt der Vorsitzende des VW-Käfer-Teams Göppingen gerne und ständig an seinem Käfer, Baujahr 1979, 34 PS, herum. Er kann es einfach nicht lassen. „Käfer fahren ist wie ein Virus“, sagt er. Wenn es einen mal erwischt hat, komme man davon nicht mehr weg. Der Virus ist auch auf seinen Sohn Justin übergesprungen. Er hat den VW Käfer, den sein Vater 1989 gekauft hat, komplett generalüberholt.