Käfer, Pony, Waschbär im Kreis Ludwigsburg: Konfliktpotenzial zwischen Mensch und Tier steigt

1 Eine Mutter hat im Remsecker Streichelzoo Sonnenhof den Biss eines Ponys eingefangen. Foto: privat

Diese Woche war im Kreis Ludwigsburg tierisch was los – Käfer, Waschbären und ein Pony sorgten für Schlagzeilen. Die Ereignisse zeigen, dass in diesem dicht besiedelten Kreis die Konflikte zwischen Tier und Mensch zunehmen werden und es Verständnis braucht.











So viele tierische Nachrichten aus dem Landkreis innerhalb einer Woche ist eine Seltenheit. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Japankäfer nach Kornwestheim eingeschleppt wurde, der es auf Obstbäume und Felder abgesehen hat. Dann meldete sich eine Mutter, deren Kind im Remsecker Streichelzoo Sonnenhof von einem Pony gebissen wurde – die Frau will Anzeige erstatten. Mufflonwidder Phil sorgt zudem im Favoritepark wegen seiner aufdringlichen Art für Aufsehen. Zu guter Letzt ärgern Waschbären wieder einmal die Steinheimer Bürgerinnen und Bürger. Laut Stadtjäger Volker Schiele könnten mittlerweile bis zu 400 Exemplare der invasiven Art in der Stadt leben.