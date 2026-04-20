Der Streit zwischen Sam und Georgina geht weiter, ein Konflikt zwischen Kader und Serkan kocht auf. Ein Kandidat kippt in der Sala um. In der ersten "Stunde der Wahrheit" heißt es Geld gegen Loyalität. Und noch ein Star muss den "Kampf der RealityAllstars" verlassen.
In der letzten Folge mussten die Neuankömmlinge Kader Loth (53) und Prinz Frédéric von Anhalt (82) vier Stars auf die Abschussliste setzen. In der neuen Episode von "Kampf der RealityAllstars" (Sonntag 20:15 Uhr bei RTLzwei, auch bei RTL+) erfahren wir, welche das sind: Sam Dylan (41), Loona (51), Yeliz Koc (32) sowie die Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger (29), die als ein Kandidat zählen. Sie alle sind laut Kader nicht "laut genug", bringen keine "Farbe rein" (Prinz Frédéric).