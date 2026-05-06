Kader entfacht bei "Kampf der RealityAllstars" eine Geschlechterdebatte. Die Diskussion entzweit die Sala aber nicht nach Geschlechtern, der Riss verläuft zwischen den Frauen.

Kader Loth (53) fühlt sich bei "Kampf der RealityAllstars" (Mittwoch 20:15 Uhr bei RTLzwei und bei RTL+) wie in einem "Männergefängnis". "Pitbulls" wie Serkan Yavuz (33) und Paco Herb (30) schüchtern die Frauen ein, klagt sie in der "Stunde der Wahrheit". Die Männer wehren sich lautstark gegen diesen Vorwurf. Moderatorin Arabella Kiesbauer geht dazwischen. Schließlich geht es um den Rauswurf eines Promis. Es erwischt Loona (53). Wieder einmal. Die Sängerin hatte sich erst kürzlich zurück in die Sendung gekämpft, nachdem sie schon einmal eliminiert wurde.

Zurück in der Sala geht die Geschlechterdebatte weiter. Georgina Fleur (36) springt Kader bei. Frauen dürfen Männer anschreien, Männer Frauen aber nicht, findet sie. Schließlich sind Frauen ja das "schwache Geschlecht".

"Frauen sind stark" vs. "schwaches Geschlecht"

Das wiederum will Elena Miras (34) nicht auf ihren Geschlechtsgenossinnen sitzen lassen. "Frauen sind stark", ruft sie. Überhaupt fühlt sie sich genauso wie Cecilia Asoro (30) von den Männern nicht bedroht.

Kader lässt sich von der mangelnden weiblichen Solidarität nicht beeindrucken. Sie attackiert Serkan mit unschönen Worten wie "Kakerlake" und - ein noch schlimmeres Schimpfwort im Realitygeschäft - "Statist".

Kader droht mit dem Auszug, packt schon ihre Sachen. Elena hält sie gerade noch so zurück. Sie verspricht Kader, sie zu beschützen. Die "Grande Dame der Reality" (Georgina) bleibt. Aber nur, wenn die "Pitbulls" einen "Maulkorb" bekommen.

"Der Teufel verfolgt mich": Cosimo und Emmy kommen an

Zwei Neuankömmlinge könnten die angespannte Situation entzerren. Cosimo Citiolo (44) kommt mit guter Laune und einem Hauch Hochkultur. Der Italo-Schwabe trällert auf dem Boot wie ein Gondoliere "La donna è mobile" aus Verdis Oper "Rigoletto".

Auf ihn folgt Emmy Russ (26), laut Matthias Mangiapane (42) "1 Meter 50 pures Dynamit". Cosimo ist nicht begeistert von ihrem Einzug. "Der Teufel verfolgt mich", stöhnt er. Wie viele andere Realitystars hat er mit Emmy schlechte Erfahrungen gemacht. Bei "Forsthaus Rampensau" rückten die beiden Neulinge ebenfalls nach, ohne vorher zu wissen, mit wem sie ein Paar bilden mussten.

Die Mitbewohner horchen Emmy nach ihrem Flirt mit dem berüchtigten Reality-Macho Aleks Petrovic aus. Sie sind gerade in der Kennenlernphase, sagt Emmy. Was sie nicht daran hindert, mit Paco zu schäkern. Spoiler: Mittlerweile ist mit Aleks wieder alles aus.

Schlag ins Gesicht: Gino passt nicht in Allstar-Staffel

Im Bestrafungsspiel "Gerüchteküche" müssen sich die Stars Einschätzungen der Gruppe stellen. Vor dem Dreh wurden die Kandidaten etwa gefragt, wen aus ihrer Mitte sie für den größten Blender halten. Die Stars müssen nun raten, welcher bei jeder Frage am häufigsten genannt wurde. Ihre Antwort loggen sie ein, indem sie dem Promi, der mutmaßlich die meisten Stimmen erhielt, eine Torte ins Gesicht schmieren.

Die Teilnehmer schneiden ziemlich gut ab. Nur einmal liegen sie falsch. Gino Bormann (38) bekommt besonders oft eine Torte ins Gesicht. Ihn haben die Kollegen etwa mehrheitlich bei der Frage genannt, wer nicht in eine Allstar-Staffel passt. Das wurmt den ehemaligen "Prince Charming"-Kandidaten schon. Er will sich bei Neuzugang Emmy ausheulen. Doch die hat keine Lust, den Kummerkasten zu spielen. Sie weist Gino geradeheraus ab.

Da die Stars beim Spiel gut abschneiden, wird nur Paco bestraft. Er hat schließlich die einzige falsche Torte verteilt. Er darf nur noch langsam sprechen. Kader nutzt sein Handicap natürlich aus, indem sie ihn ausgerechnet jetzt zur Rede stellt.

Emmy und Cosimo bekommen eine besondere Aufgabe. Sie müssen die Stars in Duos einteilen, die künftig alles gemeinsam machen müssen. Sie werden auch im Team nominiert. Welche Paarungen die Neulinge ausgewählt haben, erfahren die Zuschauer erst in der nächsten Folge. Ein Couple steht aber schon fest: Emmy und Cosimo selbst, sehr zum Missvergnügen der beiden. Dabei passen sie gut zusammen. Beide rülpsen ungeniert vor der Kamera.