Kader entfacht bei "Kampf der RealityAllstars" eine Geschlechterdebatte. Die Diskussion entzweit die Sala aber nicht nach Geschlechtern, der Riss verläuft zwischen den Frauen.
Kader Loth (53) fühlt sich bei "Kampf der RealityAllstars" (Mittwoch 20:15 Uhr bei RTLzwei und bei RTL+) wie in einem "Männergefängnis". "Pitbulls" wie Serkan Yavuz (33) und Paco Herb (30) schüchtern die Frauen ein, klagt sie in der "Stunde der Wahrheit". Die Männer wehren sich lautstark gegen diesen Vorwurf. Moderatorin Arabella Kiesbauer geht dazwischen. Schließlich geht es um den Rauswurf eines Promis. Es erwischt Loona (53). Wieder einmal. Die Sängerin hatte sich erst kürzlich zurück in die Sendung gekämpft, nachdem sie schon einmal eliminiert wurde.