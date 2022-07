12 Roberto Massimo zieht es offenbar zu Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Foto: Imago/Sportfoto Ru/l

Der VfB will einerseits einen Transferüberschuss erwirtschaften – und möchte seinen Kader obendrein verschlanken. Diese Stuttgarter Spieler stehen daher besonders im Schaufenster.















Link kopiert

Die Liste der Spieler, denen der VfB Stuttgart bei einem Anklopfen eines Abnehmervereins keine Steine in den Weg legen würde, sie ist lang. Diverse Profis würden die Cannstatter in diesem Transfersommer noch abgeben – und dies aus unterschiedlichen Gründen: Um Geld in die Kasse zu spülen, gelten die beiden Topspieler Sasa Kalajdzic und Borna Sosa neben Orel Mangala als heiße Kandidaten für einen Vereinswechsel.

„Keiner kann voraussehen, was da genau passiert. Wir haben allerdings alle Karten in der Hand, um vernünftig mitzuspielen und zu sagen: „Nein, das funktioniert so nicht“, sagt Sportdirektor Sven Mislintat im Interview bei „Sport 1“ zur Situation von Kalajdzic und Sosa: „ Noch wichtiger ist das Verhältnis zu den Spielern, das in beiden Fällen gut ist. Wenn nichts Passendes kommt, dann sind sie mit 110 Prozent hier, da bin ich mir sicher.“

Allerdings stehen noch viele weitere Spieler auf der Liste möglicher Abgänge. Einige sollen verliehen werden – doch den meisten wird beim VfB nicht mehr die richtige Zukunftsperspektive attestiert. So steht etwa der Außenbahnspieler Roberto Massimo inzwischen auf der Wunschliste von Zweitligist Fortuna Düsseldorf ganz oben. Es bahnt sich also ein Transfer des 21-Jährigen an, der seit 2019 beim VfB spielt.

Wir verschaffen Ihnen in unserer Bildergalerie auch einen Überblick über die weiteren Spieler, von denen sich der VfB noch trennen würde.