Kadaver stört Einheimische: Dänemark will toten Buckelwal „Timmy“ aufs Festland ziehen

Der Kadaver des Buckelwals liegt am Strand der dänischen Insel Anholt – und stört die Einheimischen. Die Dänen versuchen deshalb, ihn in einen Hafen auf dem Festland zu ziehen.
Die Dänen wollen den Kadaver des als „Timmy“ bekannten Buckelwals vor der Urlaubsinsel Anholt in einen Hafen in Jütland ziehen. Der Hintergrund: Gerade liegt er an einem gut besuchten Strand im flachen Wasser und könnte dort laut Umweltbehörde Anwohner und Touristen stark belästigen. Deshalb soll der Wal im besten Fall noch am Donnerstag in den Hafen von Grenaa transportiert werden.