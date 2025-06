Kabinettsbeschluss: „Investitionsbooster“ – Länder fordern Kostenersatz

1 Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (Archivbild). Foto: dpa/Hannes P Albert

Die Länder unterstützen das geplante Konjunkturprogramm des Bundes, beklagen aber, dass die Kosten vor allem zu ihren Lasten gehen. Ihr derzeitiger Sprecher sagt, was sie verlangen.











Im Ringen um die Finanzierung des geplanten Pakets zur Ankurbelung der Wirtschaft verlangen die Länder nach Angaben des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Kretschmer (CDU), einhellig einen Ersatz ihrer Kosten. „16 Bundesländer, 16 Mal die gleiche Meinung“, sagte der sächsische Ministerpräsident im Deutschlandfunk nach einem gemeinsamen Essen der Landesregierungschefs am Vorabend mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Sie kommen am Vormittag ohne den in die USA gereisten Merz zur Ministerpräsidentenkonferenz zusammen.