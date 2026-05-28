Kabinett Özdemir: Kaum Badener in der Landesregierung - Kritik von Landesvereinigung

Baden stellt in der neuen Landesregierung nur drei von zwölf Ministern. Die Landesvereinigung Baden ist darüber nicht glücklich - und sieht die Landeshauptstadt überrepräsentiert.
Im Kabinett Özdemir sind nur drei Minister in Baden wohnhaft: Außer Landwirtschaftsministerin Marion Gentges, Justizminister Moritz Oppelt und Kultusminister Andreas Jung (alle CDU) leben alle anderen neun in Württemberg. Damit seien „42 Prozent Bevölkerungsanteil unterrepräsentiert“ sagt Peter Koehler, Vorsitzender der Landesvereinigung Baden in Europa e.V. Der Verein macht sich für die Interessen des historischen Badens stark und meldet sich in politischen Debatten immer wieder zu Wort.