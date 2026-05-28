Kabinett Özdemir: Kaum Badener in der Landesregierung - Kritik von Landesvereinigung

Baden stellt in der neuen Landesregierung nur drei von zwölf Ministern. Die Landesvereinigung Baden ist darüber nicht glücklich - und sieht die Landeshauptstadt überrepräsentiert.

Im Kabinett Özdemir sind nur drei Minister in Baden wohnhaft: Außer Landwirtschaftsministerin Marion Gentges, Justizminister Moritz Oppelt und Kultusminister Andreas Jung (alle CDU) leben alle anderen neun in Württemberg. Damit seien „42 Prozent Bevölkerungsanteil unterrepräsentiert“ sagt Peter Koehler, Vorsitzender der Landesvereinigung Baden in Europa e.V. Der Verein macht sich für die Interessen des historischen Badens stark und meldet sich in politischen Debatten immer wieder zu Wort.

Die Landesvereinigung Baden in Europa habe eine Auswertung der Wohnorte der Minister vorgenommen und dabei außerdem folgenden Befund gemacht: Es sei festgestellt worden, „dass fünf von zwölf in der Stadt Stuttgart zu wohnen scheinen.“ Somit erscheine die Landeshauptstadt „deutlich überrepräsentiert.“ Dies gehe dann vor allem „zu Lasten der württembergischen Gebiete, abseits des Landeszentrums“, sagt Koehler.

Wenig Verständnis für pragmatische Wohnortsuche

Dass Amtsträger der Landesregierung schon aus rein pragmatischen Gründen ihren Wohnort in der Nähe der Landeshauptstadt wählen könnten, lässt der Baden-Lobbyist nicht ganz gelten. „Nur weil die Landeshauptstadt geographisch zentral in Baden-Württemberg liegt und auch der Bevölkerungsschwerpunkt nahe an die Stadtgrenze heranreicht, muss dies nicht zu einer politischen Konzentration dort führen“, so Koehler.

Auch wenn für die Landesvereinigung Baden in Europa die von ihnen vertretenen Landstriche nicht stark genug im Kabinett bedacht wurden, sieht Koehler auch Lichtblicke: „Wir erhoffen uns von den Ministern Bayaz und Hildenbrand, die ja in Baden geboren und aufgewachsen sind, nicht unempfänglich für die Interessen des badischen Landesteils zu sein.“

Minister-Anteil aus Baden wurde leicht erhöht

Bayaz ist in Heidelberg geboren und wurde 2026 direkt von Özdemir erneut zum Finanzminister berufen. Er pendelt zwischen Stuttgart und München, wo seine Frau Katharina Schulze als Grünen-Landespolitikerin arbeitet. Hildenbrand (ebenfalls Grüne) kandidierte zuletzt allerdings für den Wahlkreis Stuttgart III.

Ohne Mandat aber mit Badener Wurzeln: Finanzminister Danyal Bayaz. Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Marijan Murat/dpa

Weiter begrüßt Koehler, dass „der Anteil der Mandatsträgerinnen zwar erhöht werden konnte.“ Er liege aber weiterhin unterhalb des Bevölkerungsanteils. „Für Baden hat das neue Wahlsystem mit der Verteilung der Zweitmandate anhand der von den Parteien aufgestellten Landeslisten zu einer Unterrepräsentation geführt“, sagt er.

Bei Staatssekretären Quote wohl noch schlechter

Eine Auswertung der Wohnorte der Staatssekretäre habe die Landesvereinigung Baden in Europa noch nicht vorgenommen. Hier sind definitiv aus Baden: Nese Erikli (Grüne), Cornelia von Loga (CDU) und Andre Baumann (Grüne). Bei den 15 Staatssekretären in der Landesregierung wäre die Baden-Quote damit noch schlechter als bei den Ministern.

Im Landtag selbst ist das Gefälle nach Angaben der Landesvereinigung Baden in Europa nicht so hoch. Demnach sind aufgrund von Verschiebungen durch Landeslisten und Wahlkreisgrößen nur 38,2 Prozent der Sitze im Plenum von Badenern besetzt, wobei der Bevölkerungsanteil der Badener im Land laut Koehler 42,4 Prozent entspreche. Nach der Landtagswahl 2021 sei es genau umgekehrt und Baden leicht überrepräsentiert gewesen. Die Verschiebung stehe auch hier mit dem neuen Wahlsystem in Verbindung, das 2026 erstmals Anwendung fand.