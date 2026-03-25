Kabinett: Mehr Unterstützung für Gewaltopfer in Strafprozessen

1 Prozessbegleitung soll es für alle Opfer schwerer Straftaten geben. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa

«Gerichtsverfahren sind für Gewaltbetroffene meist sehr belastend», sagt Justizministerin Hubig. Ein Gesetzentwurf soll ihnen künftig mehr professionelle Begleitung sichern.











Link kopiert



Berlin - Wer Opfer einer schweren Straftat geworden ist, soll für die Dauer des Verfahrens in Zukunft leichter kostenfrei professionelle Unterstützung erhalten können. Das sieht ein Entwurf aus dem Bundesjustizministerium vor, über den das Kabinett an diesem Mittwoch beraten will. Aktuell gibt es pro Jahr etwa 1.600 Beiordnungen einer psychosozialen Prozessbegleitung, für die Betroffene nicht bezahlen müssen. In gravierenden Fällen sollen künftig auch Betroffene häuslicher Gewalt einen Anspruch auf diese Betreuung haben.