Kabinett: Erster Schritt für mögliche Direktzahlungen an Bürger

1 Über den im Kabinett beratenen Mechanismus könnte zum Beispiel ein Klimageld ausgezahlt werden. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Ob Klimageld oder Hilfen in der Energiekrise: Bisher konnte der Bund seinen Bürgern nicht zielgerichtet Geld auszahlen. Das ändert sich jetzt - aber erstmal nur technisch.











Berlin - Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr die technische Möglichkeit schaffen, direkt Geld an die Bürger auszuzahlen. "So können wir die Menschen schnell und zielgerichtet unterstützen", sagte Finanzminister Jörg Kukies (SPD) nach der Kabinettssitzung in Berlin. Zugleich betonte er aber: "Über konkrete Leistungen muss die künftige Bundesregierung entscheiden."