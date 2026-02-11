Kabelspezialist aus Stuttgart: „Kaum zu vermeiden“ – Lapp-Gruppe kündigt Jobabbau in Deutschland an

Der Stuttgarter Kabelspezialist spart. Man werde den Abbau einzelner Arbeitsplätze in Deutschland kaum vermeiden können, sagt Firmenchef Matthias Lapp.
Die Stuttgarter Lapp-Gruppe ist wieder auf Wachstumskurs. Während Europa schwächelt, konnte der Kabelspezialist im vergangenen Geschäftsjahr 2025 insbesondere in Asien zulegen und so das Vorjahresminus ausgleichen. Für 2026 gibt sich Familienunternehmer Matthias Lapp vorsichtig optimistisch, in Deutschland stehen dennoch Arbeitsplätze auf dem Spiel.