Schweden beteiligt sich mit drei Schiffen an Nato-Einsatz

Kabelschäden in der Ostsee

1 Der schwedische Regierungschef Kristersson will vorsätzliche Beschädigungen an Unterseekabeln in der Ostsee nicht dulden. (Archivbild) Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Nach den mysteriösen Schäden an Leitungen in der Ostsee sollen Nato-Kriegsschiffe die Region stärker überwachen. Das jüngste Mitglied Schweden ist dabei.











Sälen - Das neue Nato-Mitglied Schweden wird mit drei Kriegsschiffen an einem Einsatz des Militärbündnisses in der Ostsee zum Schutz von Unterwasserkabeln teilnehmen. Das sagte der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson bei einer Konferenz zum Thema Verteidigung. Auch ein Überwachungsflugzeug werde an dem Einsatz beteiligt sein.