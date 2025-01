Kabelschäden in der Ostsee: Scholz kündigt deutsche Beteiligung an Ostsee-Einsatz an

Scholz kündigt deutsche Beteiligung an Ostsee-Einsatz an

1 Beim Ostsee-Gipfel in Helsinki steht der Schutz wichtiger Infrastruktur im Mittelpunkt. Scholz kündigt eine deutsche Beteiligung an. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Die Nato reagiert auf Sabotagefälle und will ihre Präsenz in der Ostsee verstärken: Scholz sagt bei einem Gipfel in Helsinki, was Deutschland bereit ist zu tun.











Helsinki - Deutschland will sich mit Schiffen am Schutz der Infrastruktur in der Ostsee beteiligen. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte bei einem Ostsee-Gipfel in Helsinki mit Blick auf die wachsende Bedrohung durch die sogenannte russische Schattenflotte an, dass Deutschland bereit sei, "mit seinen eigenen Möglichkeiten" Verantwortung zu übernehmen. "Selbstverständlich bedeutet das, dass wir auch mit deutschen Schiffen für die Sicherheit in der Ostsee Sorge tragen."