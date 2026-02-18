Kabarettist Christoph Sonntag: Gewinnt Özdemir oder Hagel? – „Spannend ist nur, wer unter wem Minister wird“

Zwei Wochen vor der Wahl versammelt Christoph Sonntag die Spitzen der Landespolitik bei seiner Fastenpredigt. Im Interview sagt der Kabarettist, wer bei ihm besonders schwitzen muss.
In der Alten Kelter in Fellbach wird an diesem Samstag die SWR-Sendung „Das Jüngste Geri(ü)cht“ aufgezeichnet. Ausgestrahlt wird die Fastenpredigt von Christoph Sonntag samt Theaterstück am Montag. 25. Februar, 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen. Die Handlung spielt im Wohnzimmer von Winfried Kretschmann, der zur Vorbereitung seiner großen Abschiedsparty die Eventmanager Doris Reichenauer und Thomas Schreckenberger engagiert hat.