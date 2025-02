Kabarett zum Wahltag: Wie war’s bei Abdelkarim im Theaterhaus?

1 Abdelkarim kennt sich aus. Foto: Imago//Malte Ossowski

Als „Deutscher mit Abschiebeoptik“ erzählt Abdelkarim im Stuttgarter Theaterhaus von jenem Alltagsrassismus, der ihn selbst verfolgt. Das sitzt.











Da auch Programme auf vielen Kleinkunstbühnen mehr als ein Jahr Vorlauf haben, konnte Abdelkarim bei seiner Tourplanung noch nicht ahnen, dass in Stuttgart sein letzter Auftritt in Deutschland stattfinden würde. Das ist natürlich ein Witz, der dem Comedian am Abend vor der Wahl als Running Gag dient. Der „Deutsche mit Abschiebeoptik“– Abdelkarim Zemhoute ist in Bielefeld geboren – gibt allerdings im Gegensatz zu sendungsbewussteren Künstlern keine Wahlempfehlung. Ist aber auch gar nicht nötig, denn als er sein buntes Publikum fragt, wer sich Merz als Kanzler wünsche, herrscht Schweigen im größten Saal des Theaterhauses. Dabei könne in ihm selbst schon mal „der marokkanische Merz hochkommen“, wenn es in einem syrischen Friseurladen folgenschwere Missverständnisse gebe, weil dort keiner Deutsch spreche.