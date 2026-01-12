Kabarett: Komiker Torsten Sträter sagt wegen Erkrankung Auftritte ab

Der Kabarettist muss pausieren: Weil nach einer Krankheit eine längere Regeneration nötig sei, sagt Sträter alle Auftritte bis Ende März ab. Sein Management bittet um Respekt für die Privatsphäre.
Köln - Der Kabarettist und Grimme-Preisträger Torsten Sträter hat bis Ende März alle Auftritte abgesagt. Grund sei eine Erkrankung, die eine "längerfristige Regenerationsphase" erfordere, teilte sein Management mit. Für die nächsten Wochen waren bundesweit zahlreiche Auftritte des 59-Jährigen geplant. Sträter sollte mit seinem aktuellen Bühnenprogramm "Mach mal das große Licht an" etwa in der Kölner Lanxess-Arena auftreten.