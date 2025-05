Kabarett in Kernen: Schubladen, Klischees – und eine halbe Banane

Kabarett in Kernen

1 Scharfsinnig, pointiert und immer wieder auch überraschend sanft: Eva Eiselt gastiert in Rommelshausen. Foto: Veranstalter

Die Kabarettistin Eva Eiselt präsentiert am Freitag im Bürgerhaus in Kernen feine Ironie und „einen Hauch Wahnsinn“.











Sie hat schon etliche Auszeichnungen eingeheimst, so den Goldenen Rottweiler 2020 oder den Kabarett- und Kleinkunstpreis der Landeshauptstadt, den Goldenen Stuttgarter Besen, im Jahr 2023. Nun ist Eva Eiselt in Kernen-Rommelshausen zu Gast: Am Freitag, 9. Mai, wird es im Bürgerhaus Kernen lustig. Die Kulturabteilung der Gemeindeverwaltung hat die 49-Jährige engagiert, Titel ihres Programms: „Wenn Schubladen denken könnten.“