Der Ärger über eine personelle Veränderung bei ENHYPEN hat in Südkorea überraschend den nationalen Rentenfonds getroffen. Nachdem Fans den Ausstieg von Heeseung kritisiert hatten, gingen innerhalb kurzer Zeit massenhaft Anrufe und E-Mails bei der Behörde ein – mit spürbaren Folgen für den Betrieb.
Der Protest von K-Pop-Fans gegen eine umstrittene Veränderung bei ENHYPEN hat in Südkorea für ungewöhnliche Folgen gesorgt. Nicht das Management der Gruppe stand im Mittelpunkt der Aktion, sondern der staatliche Rentenfonds National Pension Service (NPS). Nach dem gemeldeten Ausstieg von Mitglied Heeseung sollen vor allem internationale Fans die Behörde mit Anrufen und E-Mails überhäuft haben, wie "The Korea Times" berichtet.