K-Pop: Comeback von BTS – Top oder Flop?

Seit die Boy-Popgroup Bangtan Sonyeondan, kurz BTS, nach vier Jahren Wehrdienst-Zwangspause ihr großes Comebackkonzert gegeben hat, verharrt Südkorea in einem Taumel.
Wo man in Seoul hinsieht, überall lila. Convenience Stores schmücken ihre Ladentüren mit der Farbe, Cafés haben ihre Menüs eingefärbt, Restaurants ihre Tischdecken, Fans ihr Haar. Lila ist über Tage Programm gewesen, denn damit wirbt die größte Musikgruppe aus Südkorea. Und die ist endlich zurück. BTS hat am Samstag ein Comebackkonzert im Zentrum von Seoul gegeben, damit ihr neues Album „Arirang“ vorgestellt. Seit Wochen ist es heiß erwartet worden. Jetzt dominiert die Gruppe Streams auf Netflix und Spotify. Dann geht es auf große Tournee, um die riesige Fangemeinde in der ganzen Welt zu bedienen. Am 11. und 12. Juli stehen zwei Konzerte in der Münchner Allianz Arena auf dem Programm.