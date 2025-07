3 Ein Foto vor ihrer mehrjährigen Pause: BTS bei den Grammy Awards 2022. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Nach mehreren Jahren Pause ist Südkoreas erfolgreichste Band wieder zurück: Im Frühling 2026 möchten BTS ein neues Album veröffentlichen und auf Welttournee gehen.











Link kopiert



Seoul - Die südkoreanische Erfolgsband BTS hat ihre offizielle Rückkehr bekanntgegeben. In einem überraschenden Livestream kündigten die sieben Mitglieder von BTS am Dienstagabend sowohl ein neues Album als auch eine Welttournee für den kommenden Frühling an.