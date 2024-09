Union: Wüst stellt sich in K-Frage hinter Merz

Wüst stellt sich in K-Frage hinter Merz

1 NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will nach einer Vorstandssitzung der NRW-CDU vor die Presse treten. (Archivbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa

Der NRW-Ministerpräsident lässt in der Frage der Kanzlerkandidatur der Union anderen den Vortritt - und äußert eine klare Präferenz.











Link kopiert



Düsseldorf - NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich in der Frage der Kanzlerkandidatur der Union hinter CDU-Chef Friedrich Merz gestellt. Er habe darum gebeten, Friedrich Merz zu unterstützen, sagte Wüst nach einem Vorstandstreffen der NRW-CDU in Düsseldorf. "Friedrich Merz kann sich auf die Unterstützung seines Landesverbandes verlassen." Zuvor hatte Wüst bekanntgegeben, für eine Kanzlerkandidatur der Union bei der Bundestagswahl 2025 selbst aktuell nicht zur Verfügung zu stehen. "Meine Aufgaben liegen hier in Nordrhein-Westfalen", sagte er.