(K)ein neues Hollywood-Traumpaar?: Nina Dobrev und Zac Efron: Das ist dran an den Liebesgerüchten

Ein gemeinsamer Urlaub in Frankreich von Nina Dobrev und Zac Efron heizte umgehend die Pärchengerüchte an. Sind sie das neue Hollywood-Traumpaar - oder doch nur ziemlich beste Promi-Freunde?
Die Gerüchteküche ist vergangene Woche umgehend übergekocht, doch jetzt herrscht offenbar Klarheit: Nina Dobrev (36) und Zac Efron (37) sind kein Paar. Das beteuerte ein angeblicher Vertrauter der beiden gegenüber dem US-Magazin "Us Weekly" und räumte mit den Spekulationen auf, die nach gemeinsamen Urlaubsfotos der beiden Stars in Frankreich entstanden waren.