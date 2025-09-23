(K)ein neues Hollywood-Traumpaar?: Nina Dobrev und Zac Efron: Das ist dran an den Liebesgerüchten

Ein gemeinsamer Urlaub in Frankreich von Nina Dobrev und Zac Efron heizte umgehend die Pärchengerüchte an. Sind sie das neue Hollywood-Traumpaar - oder doch nur ziemlich beste Promi-Freunde?

Die Gerüchteküche ist vergangene Woche umgehend übergekocht, doch jetzt herrscht offenbar Klarheit: Nina Dobrev (36) und Zac Efron (37) sind kein Paar. Das beteuerte ein angeblicher Vertrauter der beiden gegenüber dem US-Magazin "Us Weekly" und räumte mit den Spekulationen auf, die nach gemeinsamen Urlaubsfotos der beiden Stars in Frankreich entstanden waren.

"Nina und Zac sind nicht zusammen und seit über einem Jahrzehnt gute Freunde", stellte die Quelle klar. Dass die Gerüchte aufkeimten, sei aber verständlich. So sorge die langjährige Freundschaft zwischen der "Vampire Diaries"-Darstellerin und dem "High School Musical"-Star demnach in deren Umfeld für regelmäßige Diskussionen. "Ihre Freunde scherzen immer, dass sie zusammen sein sollten, aber das ist nicht der Fall", erklärte der Insider weiter.

Unterstützung nach schwerer Trennung

Die enge Verbindung zwischen Dobrev und Efron zeige sich besonders in schwierigen Zeiten. Nach ihrer angeblichen Trennung von Ex-Snowboarder Shaun White finde die Schauspielerin derzeit Halt bei ihren langjährigen Wegbegleitern, zu denen auch Efron zählt. "Sie haben sich durch viele Lebensphasen hindurch unterstützt und hielten einander immer den Rücken frei", beschreibt die Quelle ihre Beziehung.

Dobrev durchlebe derzeit eine Phase der Neuorientierung nach dem Ende ihrer Beziehung zu dem Olympiasieger. Die Unterstützung ihres Umfelds zeige bereits Wirkung: "Sie hat wirklich viel Liebe und Unterstützung gespürt. Alle haben ihre Stimmung gehoben und sie ist nach einer Auszeit nach ihrer Trennung an einem besseren Ort." Vor rund zwei Wochen machte die Meldung die Runde, Dobrev und White hätten ihre Verlobung aufgelöst und sich nach sechs Jahren als Paar getrennt.

Gemeinsamer Auftritt bei Milliardärs-Hochzeit

Die jüngsten Liebesgerüchte entstanden nach einem gemeinsamen Auftritt am vergangenen Samstag. Dobrev und Efron nahmen beide an der Hochzeit eines Krypto-Milliardärs in Südfrankreich teil. Die glamouröse Feier fand im luxuriösen Hotel du Cap-Eden-Roc statt, wie etwa die britische "Daily Mail" berichtete.

In den Instagram-Storys der gemeinsamen Freundin Keleigh Teller (32) waren beide Stars zu sehen, allerdings zunächst getrennt voneinander. Auf einem Foto schritt die 32-Jährige Hand in Hand mit ihrem Ehemann Miles Teller (38) sowie Dobrev über die Straße. Auf einem weiteren Schnappschuss fächelte sich Efron neben dem "Top Gun: Maverick"-Star gerade Luft zu. Ein weiteres Foto zeigte schließlich alle vier und zudem "The Boys"-Mime Chace Crawford (40) an Bord einer Jacht.

Besonderes Highlight der Heiratsfeier in Frankreich war Coldplay-Frontmann Chris Martin (48), der als Hochzeitssänger fungierte und den Hit "Yellow" seiner Band für den ersten Tanz des Brautpaares performte.